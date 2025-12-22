Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Abdurrahman Unutur'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yangında yaralanan Zaide Unutur ise ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

19 Mayıs Mahallesi'nde Abdurrahman Unutur (85) ile eşi Zaide Unutur'un (75) yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.