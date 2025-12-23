Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da dijital kütüphane uygulaması hizmete girdi

        Batman Belediyesince hayata geçirilen "Batman Okuyor" dijital kütüphane uygulaması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:34
        Batman'da dijital kütüphane uygulaması hizmete girdi
        Batman Belediyesince hayata geçirilen "Batman Okuyor" dijital kütüphane uygulaması hayata geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatlarıyla başlatılan uygulama kapsamında, otobüs bekleyen vatandaşlar ile öğrencilerin duraklarda kitap okuması amaçlanıyor.

        Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebilen uygulamaya, kent genelindeki otobüs duraklarına yerleştirilen QR kodlu bilgilendirme levhaları aracılığıyla da erişim sağlanıyor.

        Açıklamada, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda vatandaşlara erişilebilir, yenilikçi ve kesintisiz dijital hizmetler sunulmaya devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

