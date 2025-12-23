Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, F.T'nin uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 bıçak ve 17 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 18 Aralık'ta yasa dışı bahis ödeme paneli yönettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

