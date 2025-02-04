Batman Belediyesi atık pil kampanyasını sürdürüyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla kampanyanın başlatıldığı bildirilen açıklamada, kampanyanın Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği işbirliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında düzenlenen atık pil kampanyasının 30 Nisan'a kadar süreceği bildirildi.

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