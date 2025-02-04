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        Batman'da 7. kattan düşen kadın öldü

        Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, bir iş merkezinin 7. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:09
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        Batman'da 7. kattan düşen kadın öldü
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        Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, bir iş merkezinin 7. katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, özel bir firmanın temizlik personeli Ayşe A. (25), bir iş merkezinin 7. katında bulunan inşaat firmasında çalıştığı sırada düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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