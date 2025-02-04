Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Temizlik görevlisi Ayşe, iş merkezinin 7'nci katından düşerek öldü

        BATMAN'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan (25), iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temizlik görevlisi Ayşe, iş merkezinin 7'nci katından düşerek öldü
        ABONE OL

        BATMAN'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan (25), iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        "Gelin, artık riskli binalarda oturmayalım. Artık yeter"
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        "Milli Alarm Sistemi kurulmalı"
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor

        Benzer Haberler

        Batman'da 7. kattan düşen kadın öldü
        Batman'da 7. kattan düşen kadın öldü
        Batman'da 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 5 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Hasankeyf'te CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesi AK Parti'...
        Hasankeyf'te CHP'li 3 belediye meclisi ve 1 il genel meclis üyesi AK Parti'...
        Uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
        Uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
        Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
        Batman'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
        Batman'a Afrikalı damat
        Batman'a Afrikalı damat