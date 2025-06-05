Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda bir tankerde arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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