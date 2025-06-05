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        Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:26
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        Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Batman'da bir tankerde 4 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda bir tankerde arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 4 bin 600 paket sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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