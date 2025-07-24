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        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti

        Batman Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve hareket sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.07.2025 - 11:30
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        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti
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        Batman Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve hareket sağlığını desteklemek amacıyla ücretsiz fizyoterapi hizmeti sunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmet, hafta içi her gün Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan müdürlük binasında uzman fizyoterapist eşliğinde gerçekleştiriliyor.

        Hizmet kapsamında kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları, bel ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları, eklem problemleri, fıtık, omuz ve diz sorunları ile masa başı çalışanlarda sıkça rastlanan hareket kısıtlılıkları gibi fiziksel sağlık sorunlarına yönelik bireysel değerlendirme ve danışmanlık sağlanıyor.

        Ayrıca, fiziksel aktiviteye başlamak isteyen bireylere önleyici sağlık rehberliği de sunuluyor.

        Ücretsiz ve randevu gerektirmeyen fizyoterapi hizmetinden, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında yararlanılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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