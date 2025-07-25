Batman'da dumansız hava sahası denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı

Ekipler ayrıca, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları sigara bırakma polikliniğine yönlendirerek, bu hizmet hakkında bilgi verdi.

Denetimlerde, hem iş yeri sahiplerine hem de vatandaşlara dumansız hava sahası uygulamaları, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ve pasif içiciliğin zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Dumansız Hava Sahası" eylem planı kapsamında kent genelinde denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

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