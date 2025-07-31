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        Batman'da kurdun ağıldaki koyunu kaçırması kamerada

        Batman'ın Beşiri ilçesinde ağıla giren kurdun bir koyunu kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:23
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        Batman'da kurdun ağıldaki koyunu kaçırması kamerada
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde ağıla giren kurdun bir koyunu kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçenin Çığırlı köyünde hayvancılık yapan Remzi Güleç, koyunlarının eksik olduğunu fark etmesi üzerine ağılın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Güleç, görüntülerde bir kurdun ağıldaki bir koyunu kaçırdığını gördü.

        Güleç, gazetecilere, daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını belirterek, sadece bir gecede 9 koyununun kurtlar tarafından kaçırıldığını söyledi.

        Güleç, "Her gece bir koyunum eksiliyordu. Hırsızlıktan şüphe duymaya başlamıştık. En son yaşadığımız olayda da kuzuların sesiyle bahçeye indik ama bir şey göremedik. Koyunları saydık ve eksik çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünü izleyince kurdun bir koyunu alıp götürdüğünü gördük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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