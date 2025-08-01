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        Batman'da durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi

        Batman'da kontrol noktasında durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:01
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        Batman'da durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi
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        Batman'da kontrol noktasında durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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