Batman'da durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi

Batman'da kontrol noktasında durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 7 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır şoförü hakkında adli işlem yapıldı.