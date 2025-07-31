Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da otomobil taşıyan tırda çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 19:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da otomobil taşıyan tırda çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kavaklı köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı çoklu araç taşıma hizmeti veren tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        31 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Gedson Beşiktaş'tan resmen ayrıldı!
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        Sıcak havada karıştırılıyor! Kalp krizi mi panik atak mı?
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil

        Benzer Haberler

        Batman'da 178 ton 555 kilogram tıbbi atık bertaraf edildi
        Batman'da 178 ton 555 kilogram tıbbi atık bertaraf edildi
        Batman'da tren yolcularına sıcak havada soğuk ayran ikramı yapıldı
        Batman'da tren yolcularına sıcak havada soğuk ayran ikramı yapıldı
        Batman'da 8 bin 940 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Batman'da 8 bin 940 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi
        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi
        Batman'da 5 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başladı
        Batman'da 5 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başladı