Batman'da otomobil taşıyan tırda çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, araç taşıyan tırda çıkan yangında 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kavaklı köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı çoklu araç taşıma hizmeti veren tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 5 araç kullanılamaz hale geldi.
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