Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 61 parça halinde 383 gram bonzai ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi
        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi
        Batman'da 5 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başladı
        Batman'da 5 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başladı
        Batman'da toplu taşıma araçları denetlendi
        Batman'da toplu taşıma araçları denetlendi
        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ele geç...
        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ele geç...
        Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu
        Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu
        Batman'da "kaçak forma" operasyonu
        Batman'da "kaçak forma" operasyonu