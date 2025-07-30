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        Batman'da toplu taşıma araçları denetlendi

        Batman'da polis ve zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:51
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        Batman'da toplu taşıma araçları denetlendi
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        Batman'da polis ve zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli, konforlu ve huzurlu ulaşım hizmeti alabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarından denetim yapıldı.

        Denetimlerde, güzergah izni, ruhsat uygunluğu, temizlik ve hijyen, ücret tarifesi ile araç donanımları kontrol edildi.

        Ekipler, 15 minibüste klima bulunmadığını ve 37 minibüste klimaların sürücüler tarafından çalıştırılmadığı tespit etti.

        Bunun üzerine minibüs sahipleri hakkında yasal işlem başlatılarak cezai yaptırım uygulandı.

        Vatandaşların rahat ve güvenli toplu taşıma hizmetlerinden yararlanması için denetimlerin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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