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        Batman'da kaçak 56 bungalov ve hobi evinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı

        BATMAN'da kaçak olduğu gerekçesiyle 56 bungalov ve hobi evi, jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde iş makineleriyle yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:50
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        Batman'da kaçak 56 bungalov ve hobi evinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
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        BATMAN’da kaçak olduğu gerekçesiyle 56 bungalov ve hobi evi, jandarma ve polis ekiplerinin eşliğinde iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım sırasında ev sahipleriyle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı, bir kulübe ateşe verildi.

        Batman Valiliği’nin 4 Aralık 2024 tarihli ve 213 sayılı İl Daimi Encümeni kararı doğrultusunda, Kösetarla köyü sınırlarında yer alan yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Valilik, yapıların tahliyesi ile enerji kesintisi için elektrik şirketi, İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resmi yazı gönderdi. Bu kapsamda, toplam 56 bungalov ve hobi ev için yıkım işlemi başlatıldı. Sabah erken saatlerde bölgeye sevk edilen jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, iş makineleriyle yıkıma başlandı. Ev sahipleri, yıkıma tepki göstererek güvenlik güçlerine engel olmaya çalıştı. Evlerin girişinde bulunan bir kulübe ise ateşe verildi. Alınan önlemlerin ardından yıkım gerçekleşti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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