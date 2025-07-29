Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk, 86 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk, 86 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Bu kapsamda takibe alınan ve ekiplerce durdurulan kamyonette arama yapıldı.

        Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada torba içerisinde 4 kilo 500 gram skunk ile 86 gram toz esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan kamyonet şoförü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Kurak günler
        Kurak günler
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu
        Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu
        Batman'da "kaçak forma" operasyonu
        Batman'da "kaçak forma" operasyonu
        Batman'da belediye bünyesindeki kütüphanelerin açık kalma süreleri uzatıldı
        Batman'da belediye bünyesindeki kütüphanelerin açık kalma süreleri uzatıldı
        Batman'da kaçak 56 bungalov ve hobi evinin yıkımı sırasında gerginlik yaşan...
        Batman'da kaçak 56 bungalov ve hobi evinin yıkımı sırasında gerginlik yaşan...
        Batman'da 1280 genç ücretsiz yaz kampından faydalandı
        Batman'da 1280 genç ücretsiz yaz kampından faydalandı
        Batman'da din görevlilerine "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi verildi
        Batman'da din görevlilerine "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi verildi