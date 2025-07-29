Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk, 86 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 500 gram skunk, 86 gram toz esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda takibe alınan ve ekiplerce durdurulan kamyonette arama yapıldı.
Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada torba içerisinde 4 kilo 500 gram skunk ile 86 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyonet şoförü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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