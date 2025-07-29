Batman'da "kaçak forma" operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Batman'dan batı illerine sahte forma göndereceği yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı.

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