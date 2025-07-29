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        Batman'da "kaçak forma" operasyonu

        Batman düzenlenen operasyonda 1001 kaçak forma ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:13
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        Batman'da "kaçak forma" operasyonu
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        Batman düzenlenen operasyonda 1001 kaçak forma ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Batman'dan batı illerine sahte forma göndereceği yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler takibe aldıkları şüphelinin kamyonetini durdurarak yaptığı aramada 1001 kaçak forma ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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