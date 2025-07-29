Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu

Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Klikova, "Sima" ismini aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Klikova, Müslüman olmak için Batman İl Müftülüğüne başvurdu.

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