Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu

        Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekya vatandaşı kadın Batman'da Müslüman oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen merasimle Müslüman olan Çekya vatandaşı Simona Klikova, "Sima" ismini aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Klikova, Müslüman olmak için Batman İl Müftülüğüne başvurdu.

        İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Klikova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Klikova, "Sima" ismini aldı.

        Klikova'ya "İhtida Belgesi" ile Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Batman'da "kaçak forma" operasyonu
        Batman'da "kaçak forma" operasyonu
        Batman'da belediye bünyesindeki kütüphanelerin açık kalma süreleri uzatıldı
        Batman'da belediye bünyesindeki kütüphanelerin açık kalma süreleri uzatıldı
        Batman'da kaçak 56 bungalov ve hobi evinin yıkımı sırasında gerginlik yaşan...
        Batman'da kaçak 56 bungalov ve hobi evinin yıkımı sırasında gerginlik yaşan...
        Batman'da 1280 genç ücretsiz yaz kampından faydalandı
        Batman'da 1280 genç ücretsiz yaz kampından faydalandı
        Batman'da din görevlilerine "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi verildi
        Batman'da din görevlilerine "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi verildi
        Batman'da çenesinde kist tespit edilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
        Batman'da çenesinde kist tespit edilen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu