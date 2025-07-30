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        Batman'da 5 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başladı

        Batman'da yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşeniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:39
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        Batman'da 5 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başladı
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        Batman'da yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 5 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşeniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BASKİ) tarafından başlatılan çalışma kapsamında, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yanında inşa edilen 1000 ton kapasiteli içme suyu deposuna bağlantı sağlanacak.

        Yaklaşık 5 bin metrelik ana hat borularda 315'lik polietilen malzeme kullanılan projeyle, Binatlı köyü ve çevresi ile bölgedeki yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla su temininin daha güvenli ve kesintisiz hale geleceği, mevcut yerleşimlerin yanı sıra gelişen bölgelerin de uzun vadeli su ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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