Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi Sağlık Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 42 çalışanına ilk yardım eğitimi verildi.

Katılımcılara, teorik ve uygulamalı eğitimlerle temel yaşam desteği, kanamalarda ilk müdahale, kırık, çıkık, burkulma ve bilinç kaybı durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 40 katılımcıya üç yıl geçerliliği olan "İlk Yardımcı Katılım Belgesi' verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, ilk yardım bilgisinin toplumun her kesimi için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.