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        Batman'da 8 bin 940 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

        Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 940 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:57
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        Batman'da 8 bin 940 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
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        Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 940 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinden Batman'a kaçak sigara getiren bir kişiyi takibe aldı.

        Takibe alınan araç kent girişinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, bandrolsüz 8 bin 940 paket sigara ele geçirildi.

        1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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