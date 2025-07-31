Batman'da tren yolcularına sıcak havada soğuk ayran ikramı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Batman Gar Müdürlüğünce sıcak hava koşulları nedeniyle Batman-Diyarbakır arasında sefer yapan trende seyahat eden yolculara soğuk ayran ikramında bulunuldu.

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