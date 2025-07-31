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        Batman'da tren yolcularına sıcak havada soğuk ayran ikramı yapıldı

        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, tren yolcularına soğuk ayran ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:33 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:33
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        Batman'da tren yolcularına sıcak havada soğuk ayran ikramı yapıldı
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        Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, tren yolcularına soğuk ayran ikram edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Batman Gar Müdürlüğünce sıcak hava koşulları nedeniyle Batman-Diyarbakır arasında sefer yapan trende seyahat eden yolculara soğuk ayran ikramında bulunuldu.

        TCDD Batman Gar Müdürü Halil Saruhan, yolcularla ilgilenerek ayran ikram etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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