STAT: Reymana

HAKEM: Juan Martinez Munuera (İspanya)

SAAT: 21.00

YAYIN: HT Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

SHAKHTAR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho, Kevin, Kaua Elias

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Abraham

DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasındaki tur mücadelesinin heyecanı bir kez daha HT Spor'da yaşanıyor. Zorlu karşılaşma HT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanıyor.

İLK MAÇTAKİ OYUN VE SKOR MORALLERİ BOZDU Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu. Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı. Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.