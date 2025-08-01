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        Katı kanalizasyon atıkları, doğal gübreye dönüştürülerek çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor

        BATMAN Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinde toplanan ve 'çamur' adı verilen katı kanalizasyon atıkları, 16 kurutma havuzunda kurutulup, doğal gübreye dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:14 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:20
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        Katı kanalizasyon atıkları, doğal gübreye dönüştürülerek çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor
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        BATMAN Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisinde toplanan ve ‘çamur’ adı verilen katı kanalizasyon atıkları, 16 kurutma havuzunda kurutulup, doğal gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübreler, talep eden çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

        Batman Belediyesi’ne ait Girbereşik Mahallesi’nde bulunan ve kentteki evsel atıklarının yüzde 98’inin toplandığı atık su arıtma tesisinde ‘çamur’ adı verilen katı kanalizasyon atıkları, 16 kurutma havuzunda kurutularak doğal gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübreler, talep eden çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sıvı atıklar ise temizlenip Batman Çayı’na deşarj ediliyor. Tesis sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Amine Evin Tüzün, çalışmanın ekonomik ve ekolojik yükten kurtardığını ifade ederek, "Burada evsel nitelikli atık suları arıtıyoruz. Günlük 61 bin metreküp kapasiteli bir tesisimiz var. Fiziksel arıtma yapıyoruz. Kaba ve ince ızgaradan geçen atık sular, havalandırmalı kum ve yağ tutucudan geçtikten sonra çökeltime maruz kalıyor. Burada atık su içerisinde gelmiş olan katı pisliği arıtarak çürütücü tanka gönderiyoruz. Çürütücü tank içerisinde günlük olarak, bakterilerin ihtiyacına karşılık olarak verdiğimiz çamur miktarı değişiyor. Bakteriler, bu çamuru çürüterek bize gübre üretiyor. Çürütülen çamur ise 16 kurutma havuzumuza gönderiliyor. Bu kurutma havuzlarında güneşe maruz kalarak kuruyor. Kuruyan çamurları gübre olarak kentte talep eden çiftçilere gönderiyoruz” dedi.

        ‘1 YILDA 18 MİLYON LİTRE ATIK SU ARITILDI, 24 BİN METREKÜPLÜK ÇAMUR GÜBRE OLARAK DAĞITILDI’

        Tüzün, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Hem ekolojik olarak hem ekonomik olarak çok büyük bir yükten kurtarıyor. Ekolojik olarak biz bu çamuru Batman Çayı’na vermeyerek büyük bir yük ve kirlilikten kurtarıyoruz. Ekonomik olarak da çiftçilerin ücretsiz bir şekilde gübreye sahip olmasını sağlıyoruz. Günlük olarak giriş ve çıkışlardan analizler alarak atık suyun verimini ölçüyoruz. Buraya gelen atık sular evsel nitelikli atık sulardır. Şehrin kanalizasyon sisteminde kullanılmış olan suların yüzde 98'i bu tesise geliyor. Bu tesiste biz gelen atık suların arıtılmasını yapıyoruz. Öncelikle atık suyun içerisinde gelen çöpleri, katı pislikleri ayırıyoruz. Kaba ve ince ızgaramız bunlar içindir. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 18 milyon litre atık su arıtılarak Batman Çayı’na deşarj edildi. Yaklaşık 24 bin metreküplük çamur ise ekolojik olarak arıtılarak, bertaraf edilerek gübre olarak dağıtıldı" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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