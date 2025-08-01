Katı kanalizasyon atıkları, doğal gübreye dönüştürülerek çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor

BATMAN Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisinde toplanan ve ‘çamur’ adı verilen katı kanalizasyon atıkları, 16 kurutma havuzunda kurutulup, doğal gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübreler, talep eden çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Batman Belediyesi’ne ait Girbereşik Mahallesi’nde bulunan ve kentteki evsel atıklarının yüzde 98’inin toplandığı atık su arıtma tesisinde ‘çamur’ adı verilen katı kanalizasyon atıkları, 16 kurutma havuzunda kurutularak doğal gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen gübreler, talep eden çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Sıvı atıklar ise temizlenip Batman Çayı’na deşarj ediliyor. Tesis sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Amine Evin Tüzün, çalışmanın ekonomik ve ekolojik yükten kurtardığını ifade ederek, "Burada evsel nitelikli atık suları arıtıyoruz. Günlük 61 bin metreküp kapasiteli bir tesisimiz var. Fiziksel arıtma yapıyoruz. Kaba ve ince ızgaradan geçen atık sular, havalandırmalı kum ve yağ tutucudan geçtikten sonra çökeltime maruz kalıyor. Burada atık su içerisinde gelmiş olan katı pisliği arıtarak çürütücü tanka gönderiyoruz. Çürütücü tank içerisinde günlük olarak, bakterilerin ihtiyacına karşılık olarak verdiğimiz çamur miktarı değişiyor. Bakteriler, bu çamuru çürüterek bize gübre üretiyor. Çürütülen çamur ise 16 kurutma havuzumuza gönderiliyor. Bu kurutma havuzlarında güneşe maruz kalarak kuruyor. Kuruyan çamurları gübre olarak kentte talep eden çiftçilere gönderiyoruz” dedi.