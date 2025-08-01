Batman'da 205 cenaze farklı illere havayoluyla ücretsiz nakledildi

Batman'da 7 ayda 205 cenaze Türkiye'nin farklı illerine ücretsiz olarak havayoluyla nakledildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Batman Belediyesi ve THY arasında imzalanan protokol kapsamında 500 kilometreye kadar olan mesafelerde kara yolu, daha uzun mesafelerde ise bir refakatçi eşliğinde hava yolu tercih edilerek cenaze nakli ücretsiz olarak sağlanıyor.

1 Ocak-30 Temmuz arasında 205 cenazenin farklı illere nakli sağlanırken, kentteki özel ve kamu hastanelerinde hayatını kaybeden 808 vatandaşın da defin işlemleri gerçekleştirildi.