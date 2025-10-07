Batman'da 11 ayda 125 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi

Batman'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 11 ayda 125 riskli yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün, kent genelinde risk teşkil eden yapıların tespiti, yıkımı ve dönüşümüne yönelik çalışmaları devam ediyor.

Son 11 ayda yapılan çalışmalar kapsamında, yapı sahiplerinin dışarıdan anlaştığı firmalar aracılığıyla, belediye kontrol ve denetiminde 125 yapının yıkımı tamamlandı.

Çalışmalar, kentin merkez mahallelerinde hafta içi 08.00-18.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında yürütülüyor.

Denetimlerin artırıldığı belirtilen açıklamada, riskli yapı kararı alınan taşınmazlara ilişkin tebligat, ruhsat, yıkım izni ve rapor düzenleme gibi işlemlerin yanı sıra saha denetimlerinin belediye birimleri tarafından titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.