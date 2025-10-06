Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 23:04 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Bekirhan beldesinde, F.Ç. idaresindeki 23 EY 176 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 01 TL 633 plakalı tıra çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde park halindeki tırın sürücüsü S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü F.Ç, ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Gazze için müzakereler başladı
        Gazze için müzakereler başladı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi
        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi
        İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Batmanlı doktor...
        İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Batmanlı doktor...
        Festivalde açık artırmaya sunulan 1 kilo Sason balı, 340 bin liraya alıcı b...
        Festivalde açık artırmaya sunulan 1 kilo Sason balı, 340 bin liraya alıcı b...
        Batman Petrolspor - MKE Ankaragücü: 2-1
        Batman Petrolspor - MKE Ankaragücü: 2-1
        Batman'da "Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" düzenlendi
        Batman'da "Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" düzenlendi
        Batman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Batman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı