Batman'da tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde tırın park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bekirhan beldesinde, F.Ç. idaresindeki 23 EY 176 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 01 TL 633 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde park halindeki tırın sürücüsü S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü F.Ç, ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
