Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi

        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 06.10.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi'nde bir işletmede yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şekere el konuldu.

        Ekiplerce el konulan şeker çöp sahasında imha edildi.

        Açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği, kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

        Vatandaşlardan, alışverişlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihini kontrol etmeleri, ihlal tespit etmeleri halinde ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru

        Benzer Haberler

        İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Batmanlı doktor...
        İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Batmanlı doktor...
        Festivalde açık artırmaya sunulan 1 kilo Sason balı, 340 bin liraya alıcı b...
        Festivalde açık artırmaya sunulan 1 kilo Sason balı, 340 bin liraya alıcı b...
        Batman Petrolspor - MKE Ankaragücü: 2-1
        Batman Petrolspor - MKE Ankaragücü: 2-1
        Batman'da "Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" düzenlendi
        Batman'da "Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" düzenlendi
        Batman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Batman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı