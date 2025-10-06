Batman'da son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şeker imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi'nde bir işletmede yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş 300 kilogram şekere el konuldu.

