        Beşiktaş Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!

        Beşiktaş, derbide Galatasaray karşısında kaçan galibiyete üzülse de 5 yıl sonra Seyrantepe deplasmanından yine Sergen Yalçın'la puan almayı başardı.

        Giriş: 06.10.2025 - 12:00 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:00
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar, 12'de Tammy Abraham'ın golüyle öne geçerken 34. dakikada Rafa Silva'yı düşüren Davinson'un kırmızı kart görmesiyle rakibi karşısında sayısal üstünlüğü de ele aldı.

        Ancak 55. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüne engel olamayan Beşiktaş, derbiden 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

        Beşiktaş böylece 5 maçtır kaybettiği RAMS Park deplasmanından yine Sergen Yalçın ile puanla döndü.

        Galatasaray deplasmanında son olarak 2020'de yine Sergen Yalçın yönetiminde 0-0 beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, sonraki 5 maçı kaybederken yine tecrübeli hoca yönetiminde kaybetmedi.

        DERBİLERDE BAŞARILI

        Beşiktaş'a 2. kez gelen Sergen Yalçın, derbilerde genel tabloda da başarılı bir performans sergiledi.

        Yalçın ilk döneminde Fenerbahçe'ye karşı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

        Sergen Yalçın, Galatasaray'a karşı ise evinde 2 maçı kazanırken son karşılaşmayla birlikte deplasmanda ise 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

        Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, toplamda 8 İstanbul derbisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

