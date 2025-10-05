Habertürk
Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        05.10.2025 - 11:50
        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Sait K'nin kullandığı 07 AVM 357 otomobil ile Abdullah B. idaresindeki 56 AV 323 plakalı otomobil Batman-Beşiri kara yolunun Kösetarla köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeynep Karahan (54), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

