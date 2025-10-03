Batman'da firari 6 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 28 Eylül-1 Ekim'de Batman ile Kozluk ve Hasankeyf ilçelerinde operasyon düzenlendi.

