        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:51
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Ocak'ta kentte yasa dışı bahis faaliyetinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ödeme panelini yönettiği belirlenen A.K, F.D, B.T, S.D, İ.T, E.K, V.E, F.T, A.E, Y.K. ve A.K. suçüstü yakalandı.

        Yapılan aramalarda 2 bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 sim kart, 16 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

        Şüphelilerin kullandığı bilgisayarlarda yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynayanlar tarafından yatırılan 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 10'u adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

