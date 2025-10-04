Batman'da kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 31 paket nargile tütünü ve 3 bin 48 paket sigara ele geçirildi, 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 24 farklı araçta arama yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.