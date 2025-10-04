Habertürk
        Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 04.10.2025 - 16:52
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 24 farklı araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 31 paket nargile tütünü ve 3 bin 48 paket sigara ele geçirildi, 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

