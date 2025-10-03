Batman'da gümrük kaçağı 949 paket sigara ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 949 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Aramada, 5,5 kilogram nargile tütünü ve 949 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
