Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        "Sürücü Akademisi" ile adaylar güvenli pistlerde direksiyon çeviriyor

        İBRAHİM TOPRAK / ŞAHİN SEÇEN - Batman'da kurulan "Sürücü Akademisi" ile adaylar güvenli pistlerde direksiyon çeviriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:11 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sürücü Akademisi" ile adaylar güvenli pistlerde direksiyon çeviriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM TOPRAK / ŞAHİN SEÇEN - Batman'da kurulan "Sürücü Akademisi" ile adaylar güvenli pistlerde direksiyon çeviriyor.

        Batman Valiliği koordinesinde, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ve çalışmasıyla 50 dönüm alanda "Sürücü Akademisi" kuruldu.

        Kentin girişinde Batman Çayı kenarında 50 dönümlük alanda oluşturulan Sürücü Akademisi, yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başladı.

        Teorik ve pratik eğitimin bir arada verildiği akademide, sürücü adayları trafiğe çıkmadan önce becerilerini geliştiriyor.

        Adaylar alanda bulunan çeşitli parkurlarda eğitim alıyor, pratik yapmak isteyen ehliyet sahipleri de sürüş becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

        Akademi alanında sürücü kursları için konteynerler, kafeterya, yönetim binası ve derslik de bulunuyor.

        - "Türkiye'ye model olacak bir çalışma"

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Toprak, AA muhabirine, Sürücü Akademisi'nin Vali Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda Belediye, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışması doğrultusunda kurulduğunu söyledi.

        Sürücü Akademisi'nin sürücü adayları ile ehliyeti olup da sürücülüğünü geliştirmek isteyen vatandaşların kullanması amacıyla yapılan bir alan olduğunu belirten Toprak, eğitim sahasında 25 metre geri sürüş, dar alanda U dönüşü yapma, geri park etme, geri L dönme ve eğimli yolda kalkış alanlarının olduğunu bildirdi.

        Motosiklet kullanımı için de çeşitli uygulama alanlarının bulunduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

        "Sürücü Akademisi, kentin girişinde Batman Çayı kenarında 50 dönümlük alana yapıldı. Bu büyüklükte bir sürücü pisti, Türkiye'de ilk olmasıyla önem arz ediyor. Bu açıdan Türkiye'ye model olacak bir çalışma. Sürücü kursları daha önce şehir içinde eğitim veriyordu. Sürücü adaylarımız için bu durum zorluk arz ediyordu. Akan trafiğin içerisinde, o keşmekeşin olduğu yerde bunları yapmak onlar için büyük zorluktu. Aynı zamanda yıllar önce ehliyetini almış vatandaşlarımız var. Yani bundan 20, 30 sene önce almış ama araba kullanmamış vatandaşlarımız var. Bunların da kimisi araba kullanmayı unutmuş, kimisi sürüş becerilerini az da olsa yitirmiş. Burada onlara sürüşlerini geliştirme becerileri kazandırıyoruz."

        Sürüş pistinin sürücü ve sürücü adayları için güvenli, kontrollü ve eğitim amaçlı bir alan olduğunu anlatan Toprak, alanda her türlü trafik şeritleri ve ışıklarının bulunduğunu dile getirdi.

        - "Günde 600 öğrenci burada eğitim alacak"

        Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (BATSED) Başkanı Cemalettin Barlık da sürücü kursları ve sürücü adayları için böyle bir alan kazandırdığı için Vali Ekrem Canalp'e teşekkür etti.

        Barlık, sürücü adaylarının artık daha güvenli alanda eğitim alacağını ifade ederek, "Burada öğrencilere eğitimimizi vereceğiz. Şehir dışındayız. Burası güvenli bir alan. Günde 600 öğrenci burada eğitim alacak." bilgisini paylaştı.

        - "Eğitimimiz daha güzel ve verimli oluyor"

        Sürücü kursu yetkilisi Abdulhalim Kartal ise tüm parkurların bir arada olması dolayısıyla eğitimlerin daha verimli geçtiğini bildirdi.

        Kartal, ehliyeti olanların da kendilerini geliştirmesi açısından çok güzel bir yer olduğunun altını çizerek, "Tüm parkurları burada görüp ondan sonra tekrar trafiğe çıkabiliyorlar." dedi.

        Sürücü adayı Yunus Abakay da ehliyet almak için sürücü kursuna başvurduğunu, eğitim için Sürücü Akademisi'ne geldiğini anlattı.

        Sürüş pistini ilk kez deneyimlediğini belirten Abakay, alanın güvenli olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'te su ve doğa sporları festivali ilgi gördü
        Hasankeyf'te su ve doğa sporları festivali ilgi gördü
        Batman'da 2 katlı metruk bina çöktü
        Batman'da 2 katlı metruk bina çöktü
        Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak (2)
        Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak (2)
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da konuştu:
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da konuştu:
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın...
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın...
        Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak
        Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak