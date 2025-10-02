İBRAHİM TOPRAK / ŞAHİN SEÇEN - Batman'da kurulan "Sürücü Akademisi" ile adaylar güvenli pistlerde direksiyon çeviriyor.

Batman Valiliği koordinesinde, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliği ve çalışmasıyla 50 dönüm alanda "Sürücü Akademisi" kuruldu.

Kentin girişinde Batman Çayı kenarında 50 dönümlük alanda oluşturulan Sürücü Akademisi, yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başladı.

Teorik ve pratik eğitimin bir arada verildiği akademide, sürücü adayları trafiğe çıkmadan önce becerilerini geliştiriyor.

Adaylar alanda bulunan çeşitli parkurlarda eğitim alıyor, pratik yapmak isteyen ehliyet sahipleri de sürüş becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Akademi alanında sürücü kursları için konteynerler, kafeterya, yönetim binası ve derslik de bulunuyor.

- "Türkiye'ye model olacak bir çalışma"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Toprak, AA muhabirine, Sürücü Akademisi'nin Vali Ekrem Canalp'ın talimatları doğrultusunda Belediye, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışması doğrultusunda kurulduğunu söyledi.

Sürücü Akademisi'nin sürücü adayları ile ehliyeti olup da sürücülüğünü geliştirmek isteyen vatandaşların kullanması amacıyla yapılan bir alan olduğunu belirten Toprak, eğitim sahasında 25 metre geri sürüş, dar alanda U dönüşü yapma, geri park etme, geri L dönme ve eğimli yolda kalkış alanlarının olduğunu bildirdi. Motosiklet kullanımı için de çeşitli uygulama alanlarının bulunduğunu ifade eden Toprak, şunları kaydetti: "Sürücü Akademisi, kentin girişinde Batman Çayı kenarında 50 dönümlük alana yapıldı. Bu büyüklükte bir sürücü pisti, Türkiye'de ilk olmasıyla önem arz ediyor. Bu açıdan Türkiye'ye model olacak bir çalışma. Sürücü kursları daha önce şehir içinde eğitim veriyordu. Sürücü adaylarımız için bu durum zorluk arz ediyordu. Akan trafiğin içerisinde, o keşmekeşin olduğu yerde bunları yapmak onlar için büyük zorluktu. Aynı zamanda yıllar önce ehliyetini almış vatandaşlarımız var. Yani bundan 20, 30 sene önce almış ama araba kullanmamış vatandaşlarımız var. Bunların da kimisi araba kullanmayı unutmuş, kimisi sürüş becerilerini az da olsa yitirmiş. Burada onlara sürüşlerini geliştirme becerileri kazandırıyoruz."

Sürüş pistinin sürücü ve sürücü adayları için güvenli, kontrollü ve eğitim amaçlı bir alan olduğunu anlatan Toprak, alanda her türlü trafik şeritleri ve ışıklarının bulunduğunu dile getirdi. - "Günde 600 öğrenci burada eğitim alacak" Batman Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (BATSED) Başkanı Cemalettin Barlık da sürücü kursları ve sürücü adayları için böyle bir alan kazandırdığı için Vali Ekrem Canalp'e teşekkür etti. Barlık, sürücü adaylarının artık daha güvenli alanda eğitim alacağını ifade ederek, "Burada öğrencilere eğitimimizi vereceğiz. Şehir dışındayız. Burası güvenli bir alan. Günde 600 öğrenci burada eğitim alacak." bilgisini paylaştı. - "Eğitimimiz daha güzel ve verimli oluyor" Sürücü kursu yetkilisi Abdulhalim Kartal ise tüm parkurların bir arada olması dolayısıyla eğitimlerin daha verimli geçtiğini bildirdi.