        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterildi

        Batman'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:17
        Yetim Vakfının Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlediği "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinin Batman ayağı, Atatürk Parkı'nda yapıldı.

        Etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, yere serilen kağıtlara Filistin'deki çocuklar için resim çizdi.

        Vakfın İl Koordinatörü Esra Baran, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Vakıf olarak 81 ilde eş zamanlı çizim etkinliği yaptıklarını belirten Baran, çizim çalışmasının dayanışmanın simgesi olduğunu bildirdi.

        Baran, şunları kaydetti:

        "Bizler, hem Sumud hem de Filistin için burada olmaya devam edeceğiz. Zulüm devam ettikçe biz de sahalarda olmaya devam edeceğiz. Sumud, kararlılık ve sarsılmaz anlamına gelmektedir. Tam da ihtiyaç duyduğumuz şey. Gemilerine el koydular. Oysa insani yardımların dokunulmazlığı bulunmaktadır. Her ne kadar gemiler fiziken Gazze'ye ulaşamasalar da gönül dünyasında ve insanlık vicdanında Gazze'ye ulaşmıştır.

        Rabb'im işgal organizasyonun yıkılışına ve kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

