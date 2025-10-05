Batman'da "Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali" düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl "Bal, Ceviz ve Çilek Festivali"nin 3'üncüsü yapıldı.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen festivalde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programda, açık artırmayla satışa sunulan 1 kilogram Sason balı 340 bin liraya alıcı buldu.

Batman Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, kent merkezi ve ilçelerde çeşitli festivaller düzenlediklerini anlattı.

"Festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa edeceğiz." diyerek yola çıktıklarını belirten Canalp, geçen yıl düzenledikleri festivalleri 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Canalp, festivallerin kentin ve ilçelerin tanıtımına katkı sağladığını vurgulayarak, "Festivaller özellikle ilçelerimizde ürettiğimiz yerel ürünleri hem Batmanlılar hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelenlere tanıtma imkanı sağlıyor." diye konuştu.