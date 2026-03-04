Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı

        Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı

        Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Murat Ç. (56) idaresindeki 56 AAK 645 plakalı kamyon, Emek Bulvarı'nda yol kenarında duran Gülişe İrge'ye (71) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kamyon sürücüsü Murat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu:
        TIR'ın çarptığı kadın ağır yaralandı
        TIR'ın çarptığı kadın ağır yaralandı
        Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı
        Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı
        Batman'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Batman'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı
        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı
        Batman'da yeni açılan dönerci, bin kişiye ücretsiz iftar dağıttı
        Batman'da yeni açılan dönerci, bin kişiye ücretsiz iftar dağıttı