Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "10 binin üzerinde spor tesisi var. Bunların hepsi değerli genç kardeşlerimiz için." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Eminoğlu, Valiliği ziyaret etti.



Vali Ekrem Canalp ile görüşen Eminoğlu, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Eminoğlu, burada İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililerle bir araya geldi.



Eminoğlu, daha sonra Petrolkent Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.



Gençlerle sohbet eden Eminoğlu, Bakanlığın faaliyetlerini anlattı.



Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlik merkezlerinin 1923'ten 2002 yılına kadar 9 olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve gelmesiyle bu sayının 600'e çıkarıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliğe değer veren bir lider olduğunu belirten Eminoğlu, şöyle konuştu:



"Aynı şekilde yurt sayıları 100-150 bin kapasiteden bugün 1 milyonun üzerinde bir kapasiteye ulaştı. Yurt sayısı 150'den bugün 1000'e yakın sayıya yaklaştı. Kamplar zaten hiç yoktu. 50'ye yakın gençlik kampı gençlerimize hizmet veriyor. İşte Hasankeyf'te, bu bölgede Bitlis'te, Ahlat'ta, Adana'da, Osmaniye'de kamplarımız var. 10 binin üzerinde spor tesisi var. Yüzme havuzları, olimpik havuzlar, sporcu eğitim merkezleri, olimpiyata hazırlık merkezleri, statlar, sahalar, birçok çalışma var. Bunların hepsi değerli genç kardeşlerimiz için."



Gençlerin kendilerini yaşadıkları yerde yetiştirip Türkiye'ye ve dünyaya hizmet edeceğini ifade eden Eminoğlu, vatanına, milletine, bayrağına, dinine sahip çıkan, değerlerini bilen, köklerine hakim bir gençliğin yetişmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Eminoğlu, "Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' O yüzden her birimizin hedefinde diğer insanlara faydalı olmak, diğer insanların bir müşkülünü çözmek, bir sıkıntısını gidermek olmalı. Bütün hayatımız boyunca yaşayarak kendimizi yetiştirmek, kendimizi geliştirmek, insanlığa, millete, topluma faydalı olmak noktasında da bir hareket içerisinde olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Eminoğlu, gençlik merkezi bünyesinde bulunan Deneyap Atölyesi'ni de ziyaret etti.



Gençlerin türküler seslendirdiği program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.





Eminoğlu'na ziyaretinde Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İl Gençlik ve Spor Müdürü Şafi Özperk ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi eşlik etti.

