Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı

        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı

        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı.

        Kentte havaların ısınmasıyla bazı bahçelerde badem ağaçları çiçeklendi.

        Ağaçların dallarını kaplayan beyaz ve pembe çiçekler tarım arazilerine renk kattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Batman'da yeni açılan dönerci, bin kişiye ücretsiz iftar dağıttı
        Batman'da yeni açılan dönerci, bin kişiye ücretsiz iftar dağıttı
        Batman'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
        Batman'da dere yatağında bir erkek cesedi bulundu
        Batman'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
        Batman'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
        Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı
        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldüren şüpheli tutuklandı
        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldüren şüpheli tutuklandı
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde öğrencilerle buluş...
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde öğrencilerle buluş...