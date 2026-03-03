Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde öğrencilerle buluştu

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Batman'da TÜGVA İcathane Atölyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde öğrencilerle buluştu

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Batman'da TÜGVA İcathane Atölyesini ziyaret etti.

        Batman Üniversitesi merkez kampüs bahçesinde dün yapılan atölye ziyaretinde Beşinci'yi, İl Temsilcisi Mehmet Onutçu ve İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya karşıladı.

        Beşinci, icathanedeki laboratuvarlar ve derslikleri gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Batman İcathane Atölyesini herkesin görmesi gereken önemli bir yer olduğunu kaydeden Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde her yıl yaklaşık 300 gencinin çeşitli eğitimler aldığını söyledi.


        Beşinci, "İnanılmaz projeleri, fikirleri var. Bunlar sadece fikirde kalmıyor, aynı zamanda tasarıma ve projeye dönüşüyor. Dolayısıyla ülkemiz için tam bir kazanım." diyerek, teknoloji üreten gençlerde büyük bir heyecan gördüğünü dile getirdi.

        Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Beşinci, şunları kaydetti:


        "En fazla da gençlerimizi tebrik ediyorum. Birkaç projelerini dinledim. İnanılmaz fikirleri var. Tarımdan tutun da tıp alanına kadar birçok noktada fikir geliştirmişler. Projeyi dönüştürmüşler, TÜBİTAK'a başvurmuşlar, yarışmalara girmişler. Teknofest'te ödül almışlar. Aynı hırsla ve azimle devam ediyorlar. Mühendisler, doktorlar çıkacak ama iddialı mühendisler, iddialı doktorlar çıkacak. Özellikle ihtisaslaşmış mühendisler çıkacak. Bu noktada icathane önemli bir rol oynuyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

        Benzer Haberler

        Minik yüreklerden yürek ısıtan çalışma
        Minik yüreklerden yürek ısıtan çalışma
        Batman'da ilkokul öğrencileri Gazzeli çocuklar için yardım topladı
        Batman'da ilkokul öğrencileri Gazzeli çocuklar için yardım topladı
        Batman'da tartıştığı kızı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
        Batman'da tartıştığı kızı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü
        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü
        Batman'da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı