TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde öğrencilerle buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Batman'da TÜGVA İcathane Atölyesini ziyaret etti.



Batman Üniversitesi merkez kampüs bahçesinde dün yapılan atölye ziyaretinde Beşinci'yi, İl Temsilcisi Mehmet Onutçu ve İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya karşıladı.



Beşinci, icathanedeki laboratuvarlar ve derslikleri gezdi, öğrencilerle sohbet etti.



Batman İcathane Atölyesini herkesin görmesi gereken önemli bir yer olduğunu kaydeden Beşinci, Batman İcathane Atölyesinde her yıl yaklaşık 300 gencinin çeşitli eğitimler aldığını söyledi.





Beşinci, "İnanılmaz projeleri, fikirleri var. Bunlar sadece fikirde kalmıyor, aynı zamanda tasarıma ve projeye dönüşüyor. Dolayısıyla ülkemiz için tam bir kazanım." diyerek, teknoloji üreten gençlerde büyük bir heyecan gördüğünü dile getirdi.



Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Beşinci, şunları kaydetti:





"En fazla da gençlerimizi tebrik ediyorum. Birkaç projelerini dinledim. İnanılmaz fikirleri var. Tarımdan tutun da tıp alanına kadar birçok noktada fikir geliştirmişler. Projeyi dönüştürmüşler, TÜBİTAK'a başvurmuşlar, yarışmalara girmişler. Teknofest'te ödül almışlar. Aynı hırsla ve azimle devam ediyorlar. Mühendisler, doktorlar çıkacak ama iddialı mühendisler, iddialı doktorlar çıkacak. Özellikle ihtisaslaşmış mühendisler çıkacak. Bu noktada icathane önemli bir rol oynuyor."

