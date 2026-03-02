Batman'da tartıştığı kızı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Batman'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren genç kız gözaltına alındı.



Sağlık Mahallesi'nde yaşayan R.D. (41), gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kızı M.D. (18) ile tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, babasına tabancayla ateş etti.



Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde kendisine ait silahla vurulan R.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis, zanlı M.D'yi gözaltına aldı.

