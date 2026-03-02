Canlı
        Batman Haberleri

        Batman'da tartıştığı kızı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Batman'da tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren genç kız gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:44
        Sağlık Mahallesi'nde yaşayan R.D. (41), gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kızı M.D. (18) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, babasına tabancayla ateş etti.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde kendisine ait silahla vurulan R.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, zanlı M.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

