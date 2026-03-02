Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15-26 Şubat arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında denetim gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda 2 bin 698 paket gümrük kaçağı sigara, 330 gümrük kaçağı Puro, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 171 muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü
        Annesini aldattığını iddia ettiği babasını öldürdü
        Batman'da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılığa geçit yok: 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Batman'da nehir kıyısına park edilen araç suya gömüldü
        Batman'da nehir kıyısına park edilen araç suya gömüldü
        Genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü
        Genç kız sahurda tartıştığı babasını vurarak öldürdü
        Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iftarda buluştu
        Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iftarda buluştu
        Batman'da İsrail ve ABD protesto edildi
        Batman'da İsrail ve ABD protesto edildi