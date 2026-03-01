Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iftarda buluştu

Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iftar programında bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivil Toplum Merkezi'nde Valilik tarafından düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen vali yardımcısı Ekrem Güngör, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.



Ramazan ayında yardımlaşma faaliyetlerinin somut örneklerinin yaşandığını aktaran Güngör, katılımlarından dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

