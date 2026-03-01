Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri iftarda buluştu

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 22:40
        Batman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iftar programında bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivil Toplum Merkezi'nde Valilik tarafından düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen vali yardımcısı Ekrem Güngör, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

        Ramazan ayında yardımlaşma faaliyetlerinin somut örneklerinin yaşandığını aktaran Güngör, katılımlarından dolayı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

