        Batman Haberleri

        TÜGVA Batman İcathane'de bahar dönemi eğitimleri başladı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan İcathane'de 2025-2026 bahar dönemi eğitimleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:01 Güncelleme:
        TÜGVA Batman İcathane'de bahar dönemi eğitimleri başladı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan İcathane'de 2025-2026 bahar dönemi eğitimleri başladı.

        Yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka alanlarında eğitim verilen merkezde, bu dönemde 200 öğrenci eğitim alacak.

        Batman İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya, AA muhabirine, merkezde 2022'den bu yana binlerce öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

        İcathane'nin kent için bir teknoloji üssü niteliği taşıdığını belirten Kaya, bahar dönemi eğitimlerinin bugün itibariyle başladığını kaydetti.

        Güz döneminde 165 öğrencinin eğitim aldığını anımsatan Kaya, "Bu dönem kapasitemizi genişleterek 200 öğrencimize aktif olarak eğitim vermeye başladık. Amacımız kapasitemizi daha da geliştirip fazla öğrenciye ulaşmaktır." dedi.

        Kaya, eğitimlere ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim alan öğrencilerin katıldığını işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Öğrenciler, okul dışındaki vakitlerini gelip burada değerlendiriyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimize değerler eğitimi vermekteyiz. Bir taraftan manevi eğitim, bir taraftan teknolojik eğitimle öğrencilerimizi bilinçli ve değerlerine bağlı birer fert olarak yetiştiriyoruz. Eğitimler 14 hafta boyunca sürüyor."

        Kaya, merkezde teknolojiyi tüketen değil teknolojiyi üreten erdemli öğrencilerin yetiştiğini sözlerine ekledi.

        Merkezdeki eğitimlere katılan öğrencilerden Yavuz Efe de 3 yıldır İcathane'de eğitim gördüğünü anlattı.

        Efe, "Şu an endüstriyel tasarım eğitimi alıyorum. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum. Buraya geliş amacım bu. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Elizan Sevinç ise endüstriyel tasarımı merak ettiği için eğitimlere katıldığını ve eğitimlerin eğlenceli geçtiğini belirtti.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

