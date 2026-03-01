Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi

        Batman'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi

        Batman'da, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

        Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde toplanan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı, sık sık tekbir getirdi.

        Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Batman Şube Başkanı Muhammed Habib Durmaz, ABD ve İsrail'in saldırısının çok sayıda çocuğun öldürülmesiyle başladığını söyledi.

        İran'a yönelik saldırılara tepki gösteren Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Yıllardır Irak, Suriye, Libya ve Filistin'de milyonlarca Müslüman'ın kanını döken küresel zorbalar, bitmek bilmeyen vahşetlerine bir yenisini daha ekledi. Hiçbir hukuki ve somut delile dayanma gereği bile hissetmeden, uluslararası tüm kurum ve kuruluşları ayaklar altına alarak, dünyanın gözlerinin içine bakarak pervasızca hareket ettiler. Bu saldırıların amacı, bölgedeki bütün devletleri zaaf ve kaosa teslim etmek, ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi kan gölüne çevirmektir. Bu saldırgan tutum, artık münferit değil, sistematik bir istikrarsızlaştırma politikasıdır. Son çeyrek asırdır hep bir bahane, hep bir yalanla İslam coğrafyaları bombalanıyor. Ayakta kalan sağlam bir İslam beldesi bırakmadılar. Bugün yapılması gereken dağınık ve cılız açıklamalar değil, İslam ülkelerinin ortak ve kararlı bir duruş sergilemesidir."

        Protestoya, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        Batman'da teravih öncesi bağımlılıkla mücadele çalışması
        Batman'da teravih öncesi bağımlılıkla mücadele çalışması
        Karla kaplı karakolda Mehmetçikle iftar programı düzenlendi
        Karla kaplı karakolda Mehmetçikle iftar programı düzenlendi
        TÜGVA Batman İcathane'de bahar dönemi eğitimleri başladı
        TÜGVA Batman İcathane'de bahar dönemi eğitimleri başladı
        Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Batman'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
        15 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama
        15 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda 42 tutuklama
        Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 42 tutuklama
        Batman merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 42 tutuklama