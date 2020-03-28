Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçe geneli ve köylerinde ihtiyacı olan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde, sokağa çıkması kısıtlanan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılanmak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlerini sürdürüyor. Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar tarafından zorunlu ve temel ihtiyaçlarına yönelik taleplerini ilettikleri Alo 112155156 numaralı hatlarından vatandaşların talepleri doğrultusunda bölge ve görev ayrımı yapılmaksızın alınarak doğrudan Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiliyor. Yapılan çağrılar sonucunda, evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm isteklerine cevap veren ekipler, evlere gıda kolisi, ilaç alımı ve diğer tüm istekleri yerine getiriyor.

Gercüş Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İlçe emniyet amirliğinde görevli bazı ekipler ise sokak ve caddeleri gezerek koronavirüse karşı kolonya dağıtımında bulundu.

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