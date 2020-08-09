Kozluk Kaymakamlığından örnek erasmus projesi

Batman'ın Kozluk Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Biriminin 20192020 Erasmus+Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında sunduğu “Dezavantajlı ve Sosyal Dışlanma Riski Altındaki Bireylerin Dini Değerlere Ulaşımı ve Manevi Değerlerini Artırma” isimli proje, 396 proje arasında hibe programına kabul edilen tek proje oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakamlık Proje Koordinatörü Servet Ataç, ilçe proje birimlerinin yaklaşık iki yıl evvel kurulduğunu söyledi. Ataç, "İki yıl gibi bir zaman diliminde kaymakamlık bünyemizdeki tüm kurumlarla koordineli bir şekilde ekip çalışmalarımızı tamamlayıp proje çalışmalarımıza ağırlık verdik. Geleceğimizin yegane teminatı olan gençlerimizin topluma kazandırılması fikri her toplantıda ağır basarak gençlerimizi yeniden kazanma çalışmaları için proje yazmaya karar verdik. Bu projemizi de içe müftülüğümüz bünyesinde yazarak ilçemizde bulunan ve sosyal toplumdan dışlanma riski taşıyan bireyleri kazanarak, ilçemizin ve ülkenin dinamik gücüne güç katmayı amaçladık. Kabul edilen projemiz ile çalışmalarımızı tamamladıktan sonra daha sağlıklı bir gençlik yapısı oluşturmayı başaracağız. Proje çalışmalarında emeği geçen ekip arkadaşlarımı tebrik ediyor, yeni dönemde ilçemiz ve ülkemiz adına faydalı işler yapmanın gayretinde olacağız” dedi.

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