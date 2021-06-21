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Tarihi eser kaçakçılarından ele geçirdikleri altın sikkeler, müzede kayboldu

İHA

Tarihi eser kaçakçılarından ele geçirdikleri altın sikkeler, müzede kayboldu

Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın, 2017 yılında tarihi eser kaçakçılarından ele geçirdiği 20’ye yakın Roma ve İslam dönemine ait altın sikkelerin Batman İl Kültür Müdürlüğüne bağlı Batman Müzesinde kaybolduğu iddia edildi.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yaklaşık 4 yıl önce tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Roma ve İslam dönemlerinde ait 20'ye yakın altın sikke ele geçirildi. Ele geçirilen altın sikkeler Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Batman Müzesine teslim edildi. Son yapılan denetimde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 20'ye yakın altın sikkenin Batman Müzesinde kaybolduğu iddia edildi. İhbar üzerine Batman İl Kültür Müdürlüğüne gelen Bakanlık müfettişleri müdürler ve tüm personelin ifadesini aldı. İddialara göre, sayımların yapılmadığı müzede il müdürü ve müze personelinin ihmali söz konusu olduğu kaydedildi. Batman Müzesinde kaybolan altın sikkeler ile ilgili olayın Bakanlık müfettişlerinin hazırlayacağı rapor sonrası netlik kazanacağı ifade edildi.
Batman Valiliğinden müzede kayıp olduğu iddia edilen altın sikkelere ilişkin yapılan açıklamada, "16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30 Nisan 2021'de tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığına intikal ettirilmiştir" denildi.
Batman Valiliği, Batman Müzesinden kayıp olduğu iddia edilen altın sikkelere ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Batman Müzesinde 16 parça tarihi eser kayboldu' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. 22 Ağustos 2017 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü KOM şube tarafından yapılan operasyon kapsamında ele geçen 31 adet obje ilimiz Müze Müdürlüğüne ekspertiz raporu hazırlanması amacıyla teslim edilmiştir. Bu kapsamda 11 Eylül 2017 tarihinde ilimiz Müze Müdürlüğü tarafından ekspertiz raporu hazırlanmış olup getirilen objelerden 30 adedi (16 altın sikke, 9 gümüş sikke 2 figürün, 1 kandil, 1 ayna ve 1 hayvan heykelciği) 2863 sayılı kanun kapsamında eser olarak, 1 adet obje ise (kanatlı aplike) kapsam dışı değerlendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yazılı talimatları doğrultusunda ülkemiz genelinde Müze Müdürlüğü yediemin depolarının kontrol edilerek, gerek kültür varlıklarının gereğinden uzun süre depolarda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekse davaeser bağlamının yitirilmemesi ve depolardaki yoğunluğun azaltılması açısından müzeye intikal ettirilen ve yediemin olarak depoda adli olaylarla bekleyen kültür varlığı ve objelerin soruşturma dava durumlarının incelenmesi, bunlardan, davası bitip müzeye teslimine karar verilenlerin kayıt işlemlerinin ivedilikle tamamlanması işlemleri için 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan dosya incelemesi esnasında söz konusu 16 adet altın sikkenin yerinde olmadığı tespit edilerek, mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin tesis edilebilmesi için müze uzmanlarınca 30 Nisan 2021 tarihinde tutanak tutularak konu Kültür ve Turizm Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma Bakanlık müfettişlerince çok yönlü olarak yürütülmekte olup, gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

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