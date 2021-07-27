Batman’da oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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BatmanKozluk karayolu üzerinde oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Oto çekici aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan iki araç, yoldan çıkarak mısır tarlasına yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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